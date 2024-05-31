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ベイブレード Xラチェット　景品　3-80 ニードルゴールドver.
商品番号 A62617629791
商品名

ベイブレード Xラチェット　景品　3-80 ニードルゴールドver.
ブランド名 タカラトミー
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベイブレードXベイブレード大会B4特別景品　3-80ラチェットゴールドVer.N(ニードル)ビット　ゴールドVer.です。ベイコードは付きません。新品未開封です。
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