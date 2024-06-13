マイセン Meissen 陶板画 プラーク 「卓上の花と果物」 壁掛け

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商品詳細
マイセンMeissen 陶板画 「卓上の花と果物」になります。立体的に浮き上がって見える作品です。【サイズ】本体縦幅14.5cm 横幅14.5cm 厚み 2cm（陶板1.5cm 板5mm）30年位前にそごうデパートで購入したものです。マイセン専用箱に入っています。専用の包み紙はシワ等がございます。未使用品ですが、箱は多少のキズがあります。陶板画につきましては、目立ったキズ、汚れ等はありませんが、素人検品の為、見落とし等あるかもしれません。自宅長期保管品になりますので、ご理解いただける方のご購入よろしくお願いします。今後、この他に同じくそごうデパートで購入したマイセンを出品をする予定です。よろしくお願いします。#マイセン#Meissen#卓上の花と果物
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