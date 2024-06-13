マイセンMeissen 陶板画 「卓上の花と果物」になります。立体的に浮き上がって見える作品です。【サイズ】本体縦幅14.5cm 横幅14.5cm 厚み 2cm（陶板1.5cm 板5mm）30年位前にそごうデパートで購入したものです。マイセン専用箱に入っています。専用の包み紙はシワ等がございます。未使用品ですが、箱は多少のキズがあります。陶板画につきましては、目立ったキズ、汚れ等はありませんが、素人検品の為、見落とし等あるかもしれません。自宅長期保管品になりますので、ご理解いただける方のご購入よろしくお願いします。今後、この他に同じくそごうデパートで購入したマイセンを出品をする予定です。よろしくお願いします。#マイセン#Meissen#卓上の花と果物



Meissen （マイセン）陶板画（プラーク） 壁掛けお買取り致しました ...



☆MEISSEN/マイセン 陶板画/プラーク ピエロ 壁掛け/陶磁器/立体 ...



マイセン Meissen 陶板画 プラーク 「卓上の花と果物」 壁掛け-



ユーロクラシクス｜マイセン 陶板画 プラーク



マイセン Meissen 陶板画 プレート プラーク 花 洋梨 フラワー ...



マイセン Meissen 陶板画 プラーク 「卓上の花と果物」 壁掛け-



目立った傷や汚れなし （詳細）】1円☆【美品】Meissen/マイセン 陶板 ...



ユーロクラシクス｜マイセン 陶板画 プラーク アラビアンナイト サマー ...



マイセン Meissen 陶板画 プラーク 「卓上の花と果物」 壁掛け-



Meissen マイセン チューバを吹くシカ プラーク(陶板画) 額装(R-051950 ...



Meissen マイセン 陶板画 フラワーブーケ 壁掛け プラーク | 東京 ...



良品】Meissen マイセン/プラーク 陶板画 壁掛け フラワーブーケ/13 ...



ユーロクラシクス｜マイセン プラーク 陶板画 フラワー フルーツ 四季 風景



マイセン Meissen 陶板画 プラーク 「卓上の花と果物」 壁掛け-



NEW在庫 ヤフオク! - 82 マイセン MEISSEN 陶板画 プラーク 花 壁掛け ...