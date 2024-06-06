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スーパーマリオブラザーズ フィギュア ミニカー まとめ売り
商品番号 F82469095172
商品名

スーパーマリオブラザーズ フィギュア ミニカー まとめ売り
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 6,384 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トミカ　マリオカートマリオ　ヨッシースーパーマリオスタンダードフィギュアプライズ品マリオファイアルイージあおキノピオワルイージワリオあおキノピオの台座部分が擦れツヤがない状態です。(画像5枚目)マリオカートミニカー4台プライズ品長期保管品となりますので、小傷や色褪せ等があると思います。状態は画像にてご確認ください。気になる点は追加でお写真もお撮りしますので、購入前にご質問ください。セット売りのみ、箱はありません。発送の際、破損防止等のため一部分解して梱包させていただきます。中古品にご理解いただける方のみご検討をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
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