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- 畦地梅太郎 黒姫山 1957 木版画
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商品詳細
畦地梅太郎 黒姫山 1957年額サイズ 約縦35cm×横44cmマットサイズ 約縦19.5cm×横24.5cm畦地氏直筆サインあり日焼けや、痛みは少ないと思いますが、多少の変色はあると思います、額にも多少の傷があります、古いものですのでご理解ある方、購入お願い致します。種類...木版画
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http://narcologia.ru/goods/appendectomy382453.html
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畦地梅太郎 黒姫山 1957 木版画-
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畦地梅太郎｢黒姫山｣ | 山田書店美術部オンラインストア
絵画 真作保証 畦地梅太郎 「黒姫山」 木版画 直筆サイン 落款有 1957 ...
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畦地梅太郎 版画 やまのなかま | rodeosemillas.com
黒姫山 作家: 畦地 梅太郎
木版画 | 悠久堂書店
畦地梅太郎 | 美術作品 | 山田書店美術部オンラインストア
畦地梅太郎 あとりえ・う web shop 木版画 風景画