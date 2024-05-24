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- 2018 大谷翔平 ボブルヘッド フィギュア エンゼルス MLB 二刀流
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商品詳細
【商品説明】大谷翔平選手のボブルヘッドです。台座の裏の画像をみるとルーキーイヤーの2018年製です。どちらも世界にわずか72体しかありません。しかも、大谷選手の代名詞二刀流です。FAの大谷選手がエンゼルスを退団などした場合は間違いなく価値の上がるアイテムです。いかがでしょうか。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit212786.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln532302.html
http://narcologia.ru/goods/preference448838.html
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