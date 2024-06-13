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ぷちきゃら！ 美少女戦士セーラームーン BLACK MOON編
商品番号 U96832834307
商品名

ぷちきゃら！ 美少女戦士セーラームーン BLACK MOON編
ブランド名 プレミアムバンダイ
特別価格 税込 6,159 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ぷちきゃら！美少女戦士セーラームーンBLACKMOON編プレミアムバンダイで予約完売したお品物です。今は販売していないレア商品です。コレクションで保管していた物となり箱に入れたまま閉まっていました。その他の#セーラームーングッズはこちらをご覧ください☆#セーラームーン#sailormoon#セーラーマーズ#セーラーマーキュリー#セーラージュピター#セーラーヴィーナス#ぷちきゃら#セーラームーングッズ#セーラームーンレアグッズ#初代セーラームーン#ぷちきゃら#MegaHouse#『美少女戦士セーラームーン』シリーズ#嵐のペッツ月野うさぎ_セーラームーン_セレニティ_振り子のベルチェ霊媒のカラベラス同感のコーアン#ぷちきゃら！美少女戦士セーラームーンあやかしの四姉妹編_メガトレショップ、キデイランド原宿等限定_#ぷちきゃら！美少女戦士セーラームーンBLACKMOON編
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