古伊万里 染付 草花 蜻蛉 そば猪口 蕎麦猪口 2客 骨董 アンティーク ...

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骨董 アンティーク 古伊万里 染付 蕎麦猪口 そば猪口 フリーカップ古伊万里の蕎麦猪口、2客セット。手書きの草花と蜻蛉？の染付が美しいお品です。年代は江戸中期から後期かと思われます。割れや欠けなど見られず、わりときれいに思います。片方の内側、製造時のものと思われるこきずあります。その他ピンホール、黒点、細かな凹凸等あります。画像にてご確認ください。若干、2客の大きさ異なります。直径 約7.5cm\u00267.5cm高さ 約6cm\u0026約5.8cm素人ですので、あまり詳しい事は分かりかねますが、お品物について気になる点がございましたら購入より先にお問い合わせください。ご理解いただけた上、ご購入ご検討頂けますよう、よろしくお願いします。※断捨離、コレクション整理中で他にも出品しております。※プロフィール、ご一読お願いいたします。#古伊万里#伊万里焼#有田焼#アンティーク#美術品#骨董品種類...その他お皿/お椀/デザート食器...そば用食器