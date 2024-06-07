

和装小物 大西白牡丹製品 白銅製 かんざし 時代箱付 C R4753



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和装小物 大西白牡丹製品 白銅製 かんざし 時代箱付 C R4753 - 金属工芸



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大きさ 幅約１０．７cm×８．５cm重さ 約１４ｇ花の取れている箇所が見受けられます。箱が壊れており、テープを貼っています。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。