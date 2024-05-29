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- 【骨董】釜師 寿兵衛造 雲竜釜 共箱 茶道具/茶釜
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商品詳細
----------ご覧頂きありがとうございます。ぜひプロフィールをご一読の上、お取引お願い致します。【こちら、ご購入前に在庫確認を宜しくお願いいたします。】----------■商品状態釜師寿兵衛造 雲竜釜 共箱 茶道具/茶釜サイズ：高さ・約18cm×横幅・約14cm箱サイズ：高さ・約24cm×横幅・約17.5cm×奥行・約17.5cm多少の汚れや細かな傷、錆がありますが特段目立ったものは見受けられません。画像にてご判断ください。細かいキズや保管時の汚れがある場合がございます。細かいことを気にされる方はご購入をお控えください。他にも多数出品しております。是非ご覧ください。送料込み 原則佐川急便での発送となります。匿名配送対応出来かねます。O00841139-020072-001
http://narcologia.ru/goods/financier350060.html
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