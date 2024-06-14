新品未使用未開封　HOSA SH-8X0-25

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【商品説明】HosaLittleBro’SubSnakeSH-8X0-25は、8系統のXLRセンドを備えた一体型のマルチケーブルです。ドラムセットのマイクセットアップなどに最適です。【特長】・ステージ上でも目立たないスモールサイズ。・マイクケーブルのコネクタ部分への負担を軽減するサイドエントリージャック。・過酷な使用環境に耐える堅牢な構造。一体型ライブ用マルチケーブルセンド：8×XLRリターン：無し長さ：25feet（約7.6m）自宅保管していましたので、箱に多少の傷はあります。未使用なので動作確認はしておりません。予めご了承いただきますようお願い致します。神経質な方はご遠慮ください！#マルチケーブル#HOSA#SH8X025