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専用カナダ産アンモライト化石 ループタイ/ネクタイピン/カフス 3点セット美
商品番号 N75020501923
商品名

専用カナダ産アンモライト化石 ループタイ/ネクタイピン/カフス 3点セット美
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カナダ産アンモライト化石ループタイ/ネクタイピン/カフス計3点セットダーク・グリーン美しい石目共箱☆5D0726サイズ(約):ループタイ（アンモライト化石）：高さ3.5㎝、幅2.4㎝
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