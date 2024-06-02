茶道具　廻り炭　巴半田　筋半田　長火箸

茶道の先生だった母が使っていた物です。詳しい事はよくわかりません。使用による汚れ、一カ所欠け(写真5枚目)があります。写真でご確認ください。長火箸の片方に紐の緩みがあります。(写真9枚目)中古品である事ご理解いただける方のご購入よろしくお願いいたします。梱包は外箱をプチプチで包んで発送いたします。ご了承ください。



茶道具の販売｜晴山 : 半田・底取・長火箸・炭切溜



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廻り炭 １ - 啓庵便り（表千家茶道）



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廻り炭之式 巴半田 筋半田 下火を埋める 神奈川県藤沢駅北口徒歩3分 裏千家茶道教室よし庵



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