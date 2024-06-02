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茶道具　廻り炭　巴半田　筋半田　長火箸
商品番号 B95235049474
商品名

茶道具　廻り炭　巴半田　筋半田　長火箸
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道の先生だった母が使っていた物です。詳しい事はよくわかりません。使用による汚れ、一カ所欠け(写真5枚目)があります。写真でご確認ください。長火箸の片方に紐の緩みがあります。(写真9枚目)中古品である事ご理解いただける方のご購入よろしくお願いいたします。梱包は外箱をプチプチで包んで発送いたします。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/flight785228.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant647782.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming92492.html

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