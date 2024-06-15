FANTASTICS アクリルキーホルダーセット※最終値下げ※

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⭕️最終値下げ⭕️FANTASTICSVOYAGE〜WAYTOTHEGLORY〜のアクリルキーホルダーのセットになります。中身を出さず暗所にて保管しておりました。素人保管の為神経質な方の購入はご遠慮下さい。バラ売り❌値下げ⭕️コメントにて金額を提示してください。その他気になる事がありましたら気軽にコメントしてください‪‪☺︎‬よろしくお願い致します。