ポケモンカードゲーム　基本水エネルギー　ur psa10

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ポケモンカードゲーム基本水エネルギー URS6Hpsa101枚となります。自身で鑑定依頼を出したワンオーナー品となります。発送は当日もしくは、翌日には発送させて頂きます。宜しくお願い致します(^^)エリカの招待ミラーミュウツーピカチュウマスターボールミラーゲンガーポケモンカード151黒炎の支配者リザードンexsarsr
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