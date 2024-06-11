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ポケモンカードゲーム　基本水エネルギー　ur psa10
商品番号 L61770974144
商品名

ポケモンカードゲーム　基本水エネルギー　ur psa10
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 3,158 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ポケモンカードゲーム基本水エネルギー　URS6Hpsa101枚となります。自身で鑑定依頼を出したワンオーナー品となります。発送は当日もしくは、翌日には発送させて頂きます。宜しくお願い致します(^^)エリカの招待ミラーミュウツーピカチュウマスターボールミラーゲンガーポケモンカード151黒炎の支配者リザードンexsarsr
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