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- 佐藤吉五郎作 油彩 少女 額装 N 4249A
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商品詳細
大きさ 額厚さ約6cm 幅約41.7cm×34.8cm 画寸幅約23cm×16cm鑑定などしていません。額縁に、細かい傷・スレ等が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/Persia462488.html
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佐藤吉五郎作 油彩 少女 額装 N 4249A-
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