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商品詳細
主題···仏像・神像素材···木彫とても細かい細工が細部までされています。やわらかななんとも言えない優しい表情です。6万円で購入しましたので未使用でかなりお値打ちになるのでこれ以上値下げしません。高さ38㎝ 幅17cm仏像のみだと、高さ約13幅9奥行7.8です。
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未使用 大日如来 極上品 木彫仏像 | labiela.com
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