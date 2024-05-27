ラオス モン族 刺繍 壁掛け タペストリー 8

モン族の人々の、味のある刺繍がかわいい壁掛けです。お部屋の飾りなどにどうぞ。サイズ（少し形が歪んでいるため均一ではありません）約127cm×89cm※発送は週に1～2回になります。（土日祝日はお休みです）※長期お休みすることがありますので必ず自己紹介欄をご確認ください。 ※値下げ交渉はご遠慮ください。



ラオス モン族 刺繍の壁掛け | キリクとニッキ



ラオス モン族 刺繍 壁掛け タペストリー 4-



モン族素材＊タペストリー＊マルチクロス



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モン族手刺繍タペストリー（横型）



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ラオス モン族手刺繍ポーチ・どうぶつ | gururi