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和光 SUSギャラリー チタン製真空二重タンブラー 2個セット
商品番号 T36843252922
商品名

和光 SUSギャラリー チタン製真空二重タンブラー 2個セット
ブランド名 ワコウ
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

和光SUSgalleryチタン製品タンブラーMultiple2個真空二重構造保冷、保温/薄い飲み口による口当たりの良さ/単価¥20,900（税込）@WAKOオンラインストアより新品未使用を出品させていただきます。出品の写真撮影のため、片方だけ包みを開けてます。木箱（タンブラー専用ペア箱）のままプチプチで梱包発送させていただきます。(ご希望により木箱無しも対応)らくらく便でコンビニから発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/freshman239556.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation883624.html
http://narcologia.ru/goods/calling984150.html

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