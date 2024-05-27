和光 SUSギャラリー チタン製真空二重タンブラー 2個セット

和光SUSgalleryチタン製品タンブラーMultiple2個真空二重構造保冷、保温/薄い飲み口による口当たりの良さ/単価¥20,900（税込）@WAKOオンラインストアより新品未使用を出品させていただきます。出品の写真撮影のため、片方だけ包みを開けてます。木箱（タンブラー専用ペア箱）のままプチプチで梱包発送させていただきます。(ご希望により木箱無しも対応)らくらく便でコンビニから発送予定です。



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