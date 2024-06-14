収集品　古地図　17世紀　P.Cluver　ギリシャ図 「Greece」手彩色

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多くの出品物の中から、わたしが出品する商品に目を留めて頂き、ありがとうございます。約30年に渡って個人的な趣味で収集してきたヨーロッパで製作/出版された古地図をご興味のある方にお譲りしたく、出品します。（商品説明） タイトル： Greece 発行年代： 1697年 サイズ ： イメージ 縦 21.1cm 横 25.4cm シート 縦 23.0cm 横 32.0cm マット加工 縦 34.6cm 横 42.2cm 製作者 ： PhilippCluver 作成方法： 銅版画、手彩色 証明書 ： 私が購入した時の証明書有り 状態 ： 出版当時のオリジナルの余白がしっかりと残り、シミや汚れの無いとても状態の良い地図である。印刷時のプレス跡もしっかりと残っている。彩色も丁寧で見応えのある作品に仕上がっている。本品はブックマット加工し、デッサン額の四つ切サイズで調製しているので、ご近所の額屋さんで既成の四つ切額をお買い求め戴くことで容易にお好みの額装による鑑賞が可能です。部屋に飾ることなく長期に渡って自宅にて保管していた為、本品は私が購入した際の良好な状態のままです。（商品解説） 1697年にライデンでフィリップ・クリューバーによって製作出版された古代ギリシャの中心都市、ペロポネソス半島の手彩色地図です。海神ネプチューンとその仲間によるドラマチックな装飾表題と彩色豊かな地図表現でチャーミングな作品に仕立てられている。また、左下隅にはコリント（Corinth）の古代の街の地図と遺跡の注釈が添えられている。#古地図#アンティーク#マップ#17世紀#西洋骨董#ギリシャ#Greece#ペロポネソス半島#ライデン#地図帳#アトラス#海神#ネプチューン