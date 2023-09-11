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ポケモンカード　box レイジングサーフ
商品番号 U61051748256
商品名

ポケモンカード　box レイジングサーフ
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1BOXになります。レジにてシュリンクを剥がした商品になります。☆シュリンクなしですが、製造番号同一の為封入率にかわりはありません。※以下よくお読みになり、ご理解の上、ご購入よろしくお願いします。※☆シュリンクなし、製造番号同一確認致します。☆トラブル防止の為、購入後のキャンセル、すり替え防止の為、返品などはご遠慮お願い致します。☆製造番号同一の為、封入率に変化はありません。中身での評価、評価コメントなどの行為はおやめください。箱のまま発送致しますシュリンクなし※上記ご理解の上、ご購入お願い致します。本日中に発送致します☆
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