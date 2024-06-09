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【真作】後藤杏塢/山水観滝図/山水人物図/掛軸☆宝船☆AB-594
商品番号 N49486163468
商品名

【真作】後藤杏塢/山水観滝図/山水人物図/掛軸☆宝船☆AB-594
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 5,544 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】後藤杏塢　　　　日本画家。長野県生。橋本関雪に師事し、日本美術院院友となる。そののち前田青邨の門下となり東都画壇的な画風を成した。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は多少の薄汚れ、糊シミあります。表装は多少の巻シワあります。　　　　桐合せ箱付　　　　　軸丈　　縦　202㎝×幅　45㎝　　　　　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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