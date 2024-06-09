【真作】【参考】後藤杏塢 日本画家。長野県生。橋本関雪に師事し、日本美術院院友となる。そののち前田青邨の門下となり東都画壇的な画風を成した。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は多少の薄汚れ、糊シミあります。表装は多少の巻シワあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 202㎝×幅 45㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。



真作】後藤杏塢/山水観滝図/山水人物図/掛軸☆宝船☆AB-594 ...



【真作】後藤杏塢/山水観滝図/山水人物図/掛軸☆宝船☆AB-594



【真作】後藤杏塢/山水観滝図/山水人物図/掛軸☆宝船☆AB-594



【真作】後藤杏塢/山水観滝図/山水人物図/掛軸☆宝船☆AB-594



【真作】後藤杏塢/山水観滝図/山水人物図/掛軸☆宝船☆AB-594



【真作】後藤杏塢/山水観滝図/山水人物図/掛軸☆宝船☆AB-594



【真作】後藤杏塢/山水観滝図/山水人物図/掛軸☆宝船☆AB-594



【真作】後藤杏塢/山水観滝図/山水人物図/掛軸☆宝船☆AB-594



真作】後藤杏塢/山水舟人物図/掛軸☆宝船☆AB-416 | wic-capital.net



真作】後藤杏塢/山水観滝図/山水人物図/掛軸☆宝船☆AB-594の通販 by ...



真作】後藤杏塢/山水観滝図/山水人物図/掛軸☆宝船☆AB-594の通販 by ...



真作】後藤杏塢/山水舟人物図/掛軸☆宝船☆AB-416 | wic-capital.net



真作】後藤杏塢/山水舟人物図/掛軸☆宝船☆AB-416 | wic-capital.net



作者不詳/夏山雨後人物図/掛軸 宝船 AA-963-



後藤杏塢の値段と価格推移は？｜2件の売買データから後藤杏塢の価値が ...