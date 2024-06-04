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- 絵画 油絵 風景画 あじさいの道 F8
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商品詳細
2014年頃に描いたものです。サイズF8号横38センチ縦46センチ題名 あじさいの道額縁付いておりませんが、付けたい方はコメントください。どうぞよろしくお願いします。絵画の種類···油彩画・油絵主な画材···油彩絵の具
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