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絵画　油絵　風景画　あじさいの道　F8
商品番号 L10949963205
商品名

絵画　油絵　風景画　あじさいの道　F8
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2014年頃に描いたものです。サイズF8号横38センチ縦46センチ題名　あじさいの道額縁付いておりませんが、付けたい方はコメントください。どうぞよろしくお願いします。絵画の種類···油彩画・油絵主な画材···油彩絵の具
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