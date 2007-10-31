

00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白 00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白



00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白 00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白



00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白 00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白



00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白 00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白



00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白 00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白



00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白 00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白



00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白 00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白



00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白 00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白



00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白 00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白



00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白 00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白



00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白 00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白



00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白 00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白



00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白 00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白



00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白 00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白



00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白 00sデッド未開封『ザ・ビートルズ / ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ 白

【音楽専門店 転石堂】ー魅惑のバンドTee、ロックを着て死ね!ー00sデッドストック未開封『THEBEATLES(ザ・ビートルズ)/ヘルプ!』キャンペーン当選品Tシャツ©️2007ホワイトサイズTU／ロックT貴重なアーティスト・バンドTeeを当時物オリジナルからファストブランドまで、入手困難なモノばかり集めました!ぜひご覧ください。『THEBEATLES』半袖Tシャツの出品です。わずか8年足らずの活動にもかかわらず、数々の世界記録とともに、音楽・文化・ファッションだけでなく、社会・経済・政治──時代や国境を超えて世界中の人々に多大な影響を与えた、伝説のロックバンド、ザ・ビートルズ。こちらは、2007.10.31(水)～2008.1.31(木)の期間で開催された「ザ・ビートルズ ヘルプ！キャンペーン」に関連した一品。当時、対象商品(CDやDVD)を3枚購入し応募すると、抽選で300名に当たるとされた貴重なオリジナルTシャツです。おそらくレコード盤をイメージしたオリジナルパッケージに封入される秀逸デザイン。コピーライトは2007年表記。デッドストック未開封の非常に良い状態ですので大変オススメです。お好きな方、お探しの方はどうぞこの機会にいかがでしょうか。□商品説明■ブランド：-■製造元：-■原産国：-■品質：-■カラー：ホワイト■サイズ表記：TU(フリーサイズ)実寸：未開封のため計測できません。外装：タテ約32.3cmヨコ約30.0cm厚さ約1.0cm※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承願います。未洗いですので、多少の縮みが生じる場合がございます。■状態：封をしているシールの粘着力がなくなり剥がれていますが、中身は確認や取り出したりはされておりません。デッドストック未開封品の非常に良い状態です。※状態については、当方の主観によるものですので、購入者様の判断と多少異なる可能性もございます。あらかじめご了承ください。□発送詳細・定形外郵便#転石堂