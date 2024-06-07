BOSS BD-2 (Blues Driver)

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商品詳細
言わずと知れた名機です。昔は1番の愛機でしたが、すっかり宅録に特化したスタイルになってしまったので、使わなくなった為出品致します。写真にあるように、アダプターで通電と音出し確認済みです。本体のみの出品です。中古品の為、ご理解頂いた上でご購入をお願い致します。BD-2(BluesDriver)BOSS#BOSS#BD_2_BluesDriver_種類···エフェクター・プロセッサー
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