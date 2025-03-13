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ドックフード ELMO アダルト リッチインチキン800g×3袋+3kg×1袋
商品番号 E24629195695
商品名

ドックフード ELMO アダルト リッチインチキン800g×3袋+3kg×1袋
ブランド名 エルモ
特別価格 税込 1,819 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ペットの種類...犬フードの特徴...ドライタイプ成犬用800g×３袋3kg×１袋合計5.4kgになります。賞味期間2025.03.13少食で食べきれないので出品しました。仕事をしており、返信が遅くなってしまいます。申し訳ありません。宜しくお願い致します。
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