ドックフード ELMO アダルト リッチインチキン800g×3袋+3kg×1袋

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商品詳細
ペットの種類...犬フードの特徴...ドライタイプ成犬用800g×３袋3kg×１袋合計5.4kgになります。賞味期間2025.03.13少食で食べきれないので出品しました。仕事をしており、返信が遅くなってしまいます。申し訳ありません。宜しくお願い致します。
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