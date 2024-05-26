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タージマハル装飾大理石プレート
商品番号 T34410028185
商品名

タージマハル装飾大理石プレート
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品　キズ等有ります！神経質な方は購入ご遠慮ください実物に近い商品の色は写真画像7番です◆Material（大理石）　頂き物なので詳細不明ですのでGoogleカメラ検索して商品名みつけました手作りのためデザインや色に多少の違いがある場合があります。（ネット調べ）購入する前に必ずプロフィールを最後まで読んでくださいお取引に関する注意事項などが記載されております
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