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GEX オールガラス水槽450 フルセット！！！！
商品番号 M52562281740
商品名

GEX オールガラス水槽450 フルセット！！！！
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 6,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちら滋賀県大津市の自宅はまで引き取りでお願い致します。GEXグラステリアスリム450新品GEX450スリム専用ガラスフタマット　新品ゼンスイビューティルクス450新品アクアリウムLED450新品tetra26℃固定ヒーター100W新品テトラ　デジタル水温計新品GEXマグネットクリーナー　新品GEXアクアクールファン　新品GEX外掛けフィルターM２ヶ月使用品　美品2枚目の中からお好きな低床　カスタムソイル5リットルくらいもあります。これだけですぐに始められるフルセットです！！！！これから水槽始められる初心者よ方にもすごくいいセットだと思いますm(__)mほぼ全て新品を破格でどーぞ★ゼンスイのビューティルクスは赤　緑　青が光りすごく綺麗に見えます！今生産されてない珍しいLEDです(^^)白色LEDももちろんセット！！！！ガソリン代頂けたら、多少お届けしますし、設置のお手伝いもさせて頂きますm(__)m是非これを機にアクアリウム初めてみてください★★検索エーハイム　ジェックス　ADA熱帯魚　金魚　メダカ　オールガラス水槽
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