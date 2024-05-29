美品　マムート　トレイル ハーフスリーブ ジップシャツ　速乾　リフレクター　Ｍ

アルナイと登山グッズはこちら#アルナイと登山レディース※販売中のみ表示にして頂くと見やすいですメーカー:マムート mammut商品名:FiedsensorTRAILLIGHT H/SShirtswoman型番：JP1030175カラー:アイボリー※白ではありませんサイズ:レディース アジアMサイズ 裄丈:31cm着丈:59cm身幅:43cm(平置き)ホームクリーニング済み旧モデルのため使用感は多少ありますが機能的には問題無くベースレイヤ―として活躍してくれるアイテムです☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆以下詳細伸縮性のある素材を使った速乾性、通気性を持つシャツポリエステル100%☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆登山はもちろんアウトドア全般トレランや釣りやフェスランニングや散歩のインナーにも最適ですタグは夜光に反射する素材を使用し安全性を確保していますノースフェイス パタゴニア モンベルコロンビア チャムス ホグロフスなど海外のアウトドアメーカーを愛用している方にも試して頂きたいと思います。またファインテックスやミズノなどの国産メーカーを愛用している方にもお勧めです登山には綿素材だと汗冷えをおこすので速乾シャツは必須です。人気のブランドのため気になる方はお早めに★92465035200514#速乾シャツ#マウンテンシャツ#登山#ベースレイヤー#ミドルレイヤー#ウォーキング#マムート#mammut#トレラン#フェス#アウトドア#アルナイと登山レディース



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