IENA イエナ リネンノースリーブスキッパーシャツ ネイビー

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●は必ずお読みください。-----------------------------------------------------●状態2回ほど着ました、色褪せもなく特に難ありません。たたみシワご了承ください。●サイズサイズフリー着丈77身幅67(背中にタックあるので概算)●注意事項中古品です。シワヨレ、アイロンのテカリ、着用回数程度の毛羽だち微細な色ムラに対する評価下げは受付けません目をこらしてミリ単位の不備を見つけるような方には向いていない商品ですので購入ご遠慮ください実物は画像にない付属品はつきません--------------------------------------------------------------------以下検索用↓#stunninglure#FRAMeWORK#ENFOLD#IENA#deuxiemeclasse#mm6#yori#myclozette#yonfa#journalstandard#mame#todayful#milaowen#AdametRope#Plage#TOMORROWLAND#COMMEdesGARCONS#LECIELBLEU#ella#epa#nagonstans#UNITEDTOKYO#un3d#MACHATT#MAISONSPECIAL#ETRETOKYO#styling#MaisonMargiela#inella#irene#akiranaka#sacai#tan#rito#clane#rimark#PUBLICTOKYO#MM6#sanself#chuclla#JOURNALSTANDARD#ADORE#麻#リネン#ビッグシルエット#オーバーサイズ#スキッパー#vネック#ネイビー#リネン100#麻100#チュニック#イエナ#リネンシャツ#フレンチスリーブ素材...麻