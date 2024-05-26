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OSHMAN'S×ROXY ロキシー キャミ キャミソール トップス 新品タグ付
商品番号 R19002955595
商品名

OSHMAN'S×ROXY ロキシー キャミ キャミソール トップス 新品タグ付
ブランド名 ロキシー
特別価格 税込 1,477 円
在庫状況 あり

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商品詳細

L丈63cm新品タグ付パサっと羽織れるルーズなシルエットを採用した　　フェミニンなキャミソール型トップス〈WING〉水陸両用素材でゆとりのあるパターンを採用しているので、動きを妨げることなくストレスなく着用できます。ロゴが落とし込まれたストラップ部分は平ゴム仕様なので跡が付きにくく、長時間の着用でも気になりません。ムラスポサーフサーファーヨガyoga水着キャミタンクトップ水陸両用オッシュマンズ　好きさんに
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