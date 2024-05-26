URBAN RESEARCH ROSSO センターレースブラウス

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URBANRESEARCHROSSO（アーバンリサーチロッソ）スタンドカラーセンターレースブラウスピンクベージュ【平置き寸法】◆着丈→63cm◆身幅→47cm◆袖丈→56cm（素人採寸ですので、若干の誤差はご了承ください）【商品説明】アーバンリサーチロッソのフロントレースブラウスです。フロント部分にあしらわれたレースが女性らしく、コートインに着ても顔周りを華やかに演出します。キレイに畳んで発送致しますが畳みジワはご了承下さい。短時間の着用で、ホームクリーニングしました。テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い