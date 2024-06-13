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商品詳細
ジャーナルスタンダードブロードフリルブラウスサイズ 前着丈 約67㌢後着丈 約70㌢肩幅 約44㌢身幅 約53㌢袖丈 約55㌢ 素人採寸です新品タグ付自宅保管になりますご理解のほどよろしくお願いいたします今年2月に購入しましたイエナベイクルーズ
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