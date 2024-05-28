本日価格☆adidas シースルー アウター

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ご覧くださりありがとうございますadidasアウター長袖オシャレなシースルー可愛くてカッコイイ♡一目惚れで購入しました大切にしていて着用少ない中古になります洗濯は1度していますサイズ(約)※計測を参考にして下さい着丈60cm身幅55cm(平置き)袖丈75cm(肩から袖口を計測)素人採寸、検品になりますのでご了承ください細かなことを気にされない方よろしくお願い致します(*ᴗ͈ˬᴗ͈)”✱小さくしての梱包になります状態など必ずご確認お願い致します自宅保管、中古品にご理解頂ける方よろしくお願い致します以上ご納得の上のご決断をお願い致します