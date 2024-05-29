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値下げ！早い者勝ち！ルイヴィトン 二つ折り財布 ヴェルニ ポムダムール
商品番号 E62983634603
商品名

値下げ！早い者勝ち！ルイヴィトン 二つ折り財布 ヴェルニ ポムダムール
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 5,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【専用】となります。ご購入お控えください。長らく使っていましたが、二年前に財布を変えてから自宅保管しておりました。正規店購入です。ヴェルニ人気のお色ポムダムールです。落ち着きのある赤のエナメルでとてもかわいいです。表面は特に目立った汚れはありませんが、写真に載せているようにカード入れ、小銭入れは使用による汚れや傷みがすこしあります。念の為使用したものなので、神経質な方はご遠慮ください。
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