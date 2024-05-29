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VERSACE ベルサーチ　ラウンドジップ長財布
商品番号 E57539933878
商品名

VERSACE ベルサーチ　ラウンドジップ長財布
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 11,687 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリアの正規店で購入しました。正規品証明書付きです。●商品名VERSACE長財布立体ロゴピンクレザーラウンドジップヴェルサーチ●定価580€（約75,400円）●サイズ高さ11.0cm幅20.0cmマチ2.5cm　　●状態新品●素材サフィアーノレザー●仕様ラウンドジップ長財布カードポケット12個小銭入れあり●付属品・ギフトボックス・ギフトカバー布・正規品証明書よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Adder623175.html
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