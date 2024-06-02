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ジュンコシマダ カーディガン ジャケット グレー サイズ38日本製6万ほど襟にファーがついていましたが、あまり好みでなかったので処分してますので、お安くします。使用5回ほど。今年は着ないと思うので出品します。実寸→バスト約94cm着丈約50cm素人寸目立つ汚れなどはありませんが、中古にご理解ある方のみお願いしますm(__)m大切に保管しております。丁寧に梱包します。3単品値下げ不可！まとめ買い同梱検索→#dmwの商品モニター環境により色の印象が違うことがあります。