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【人気商品】【極美品】ランバンオンブルー　リボンパールTシャツ　ブラック
商品番号 X61323526286
商品名

【人気商品】【極美品】ランバンオンブルー　リボンパールTシャツ　ブラック
ブランド名 ランバンオンブルー
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#MILK古着ファッション他にも多数出品しております(^^)是非ご覧下さいませ！アイテム　ランバンオンブルー　LANVINenBleuカラー　　黒　ブラックサイズ　　38（Ｍ）素材　　　綿100%別布　　　ポリエステル100%リボン部付ポリエステル100%状態　　　首周りや脇もシミなどはなく　　　　　まだまだお使い頂けます。　　　　　毛羽立ち、毛玉、色褪せ、傷汚れはなく　　　　　綺麗な状態です。　　　　　素人検品ですので、　　　　　見落としがある場合がございます。　　　　　ご了承お願いいたします。着丈　　　56.5身幅　　　44袖丈　　　14肩幅　　　32ゆうゆうメルカリ便にて1〜2日中に小さく折りたたんで発送させて頂きます。theoryセオリー　theoryluxeセオリーリュクスdrawerドゥロワー　blaminkブラミンクADOREアドーア　Ronhermanロンハーマンyoriヨリ　mamekurogouchiマメクロゴウチbordersatbalconyボーダーズアットバルコニーFRAMeWORKフレームワークplageプラージュ　SINMEシンメ　IENAイエナenfoldエンフォルドUNITEDARROWSユナイテッドアローズyokochanヨーコチャンTOMORROWLANDトゥモローランドUNIQLOユニクロ　GUジーユーMUJI無印良品　マメクロゴウチユニクロユー　プラスジェイ　+jLEPHILルフィル　ADAMETROPEアダムエロペ#スナイデル#SNIDEL#フレイアイディー#FRAYID#リリーブラウン#LilyBrown#AdametRope#アダムエロペ#イエナ#IENA#ジルスチュアート#JILLSTUART#スローブイエナ#SLOBEIENA#マーキュリーデュオ#MERCURYDUO#ラグナムーン柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖季節感...春,夏カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏
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