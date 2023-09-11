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- 【人気商品】【極美品】ランバンオンブルー リボンパールTシャツ ブラック
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商品詳細
#MILK古着ファッション他にも多数出品しております(^^)是非ご覧下さいませ！アイテム ランバンオンブルー LANVINenBleuカラー 黒 ブラックサイズ 38（Ｍ）素材 綿100%別布 ポリエステル100%リボン部付ポリエステル100%状態 首周りや脇もシミなどはなく まだまだお使い頂けます。 毛羽立ち、毛玉、色褪せ、傷汚れはなく 綺麗な状態です。 素人検品ですので、 見落としがある場合がございます。 ご了承お願いいたします。着丈 56.5身幅 44袖丈 14肩幅 32ゆうゆうメルカリ便にて1〜2日中に小さく折りたたんで発送させて頂きます。theoryセオリー theoryluxeセオリーリュクスdrawerドゥロワー blaminkブラミンクADOREアドーア Ronhermanロンハーマンyoriヨリ mamekurogouchiマメクロゴウチbordersatbalconyボーダーズアットバルコニーFRAMeWORKフレームワークplageプラージュ SINMEシンメ IENAイエナenfoldエンフォルドUNITEDARROWSユナイテッドアローズyokochanヨーコチャンTOMORROWLANDトゥモローランドUNIQLOユニクロ GUジーユーMUJI無印良品 マメクロゴウチユニクロユー プラスジェイ +jLEPHILルフィル ADAMETROPEアダムエロペ#スナイデル#SNIDEL#フレイアイディー#FRAYID#リリーブラウン#LilyBrown#AdametRope#アダムエロペ#イエナ#IENA#ジルスチュアート#JILLSTUART#スローブイエナ#SLOBEIENA#マーキュリーデュオ#MERCURYDUO#ラグナムーン柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖季節感...春,夏カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏
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