ヒステリックグラマー　ワンピース　総柄　ローリングストーンズ

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商品詳細
サイズは平置きで身幅54㎝着丈最長90㎝（最短64㎝）裄丈51㎝です。素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。七分袖になります。使用感はあります。
http://narcologia.ru/goods/influenza740593.html
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