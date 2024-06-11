【新品】trefle 65グループ　キャミソール　ソングセット　Mサイズ　BR

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wacoalワコールtrefleトレフル 65グループ◆キャミソールサイズ:80カラー：BR定価:33000円◆ソングショーツ（Tバック）サイズ：M定価税込8580新品未使用。★Mサイズのランジェリー在庫一覧（キャミ、スリップ）#pipi_lingerieM６５Ｇｒｏｕｐ［ストラップ・スタンダードシルエット］・裾部分のレースのカットワークが美しいキャミソール・美しいドレープ性を持ちながら、縦横に伸びてほどよくフィットするイタリア製の織物生地を使用・上質感を際立たせる、細部までこだわった縫製始末がポイント・インナーだけでなく、ジャケットインなどアウターとのコーディネイトもおすすめのデザイン他にもワコール商品出品中。OPPで包んで、匿名発送予定です。カップが潰れてしまう可能性があります。ご了承ください。単品お値下げは一切お断りしております。まとめ買いしていただける場合、お値引き致します。サルート saluteトレフル trefleパルファージュ PARFAGEレシアージュ lesiageラゼ LASEEルジェ L'geスタディオファイブアンフィ AMPHIトリンプキャミソールベビードールスリップランジェリーカラー···ベージュ