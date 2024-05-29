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AMERI HANG SCARF KNITホワイト スカーフニット
商品番号 D54584583607
商品名

AMERI HANG SCARF KNITホワイト スカーフニット
ブランド名 アメリヴィンテージ
特別価格 税込 1,819 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AMERIVINTAGEアメリヴィンテージAMERIHANGSCARFKNITアメリヴィンテージHANGSCARFKNITスカーフ　ニット　キャミソール定価17270円　ニットをなくしてしまった為キャミソールのみの出品です（数回程度の着用とのことで綺麗な状態です）↓オリジナルペイズリー柄のスカーフとレイヤード女性らしいデザイン性のあるシルエットなので単品でも着回しの効くアイテムです。ニットとの組み合わせ抜群です(^^)カラー···ベージュカップ···カップなし季節感···春、夏、秋、冬柄・デザイン···その他
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