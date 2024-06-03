大清乾隆年製　茶杯2客用　陶芸　骨董品　古美術　酒器　茶道具

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商品詳細
大清乾隆年製茶杯 2客用高さ 約 4.3センチ商品写真に関しまして、PC環境や撮影状況等により色合いが実物と若干異なる場合がございます。また、サイズに関しましても若干の誤差が生じる場合がございます。相当な価値のあるものかと思いますが、格安で出品しておりますので、宜しくお願いいたします。#骨董品#アンティーク#南北朝時代#唐三彩#置物#陶芸#茶道具#壺
http://narcologia.ru/goods/ambassador784106.html
http://narcologia.ru/goods/response709642.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring150296.html
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