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ホットトイズ　バイオハザード5 クリス
商品番号 T44122719674
商品名

ホットトイズ　バイオハザード5 クリス
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気ゲームタイトル···バイオハザードフィギュア種類···アクションフィギュア付属品は画像にある限りです。お安くなっておりますので、ノークレームノーリターンでよろしくお願いします。
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