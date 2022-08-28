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マンシングウエア　ポロシャツ　レディースL
商品番号 F19388042548
商品名

マンシングウエア　ポロシャツ　レディースL
ブランド名 マンシングウェア
特別価格 税込 1,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マンシングウエア　ポロシャツLLサイズの表記ですがダボダボしていない感じです。数回着ましたが、目立った傷や汚れは見当たりません。ネイビーにピンクが映えて気に入って購入しましたが、サイズが合わず、手放すことに致しました。ピンッときた方、気に入っていただけた方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
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