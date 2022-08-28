マンシングウエア　ポロシャツ　レディースL

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マンシングウエア ポロシャツLLサイズの表記ですがダボダボしていない感じです。数回着ましたが、目立った傷や汚れは見当たりません。ネイビーにピンクが映えて気に入って購入しましたが、サイズが合わず、手放すことに致しました。ピンッときた方、気に入っていただけた方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。