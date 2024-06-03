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snidel ダブルフリルバイカラーニットプルオーバー
商品番号 N90246990556
商品名

snidel ダブルフリルバイカラーニットプルオーバー
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1度着用しましたがあまり似合わなかったので出品します。素人保管になりますので神経質な方はお引き取りください。【Fabric】伸縮性のある柔らかなニット素材を使用しました。優しい印象を与えるオフホワイト、シックな雰囲気のブラックの2色展開でお届けします。ORGANICコットンを含むサステナブルな素材を使用しています。透け感;なし裏地;なし伸縮性;なし光沢感;なし生地の厚さ;普通素材本体:綿60%、レーヨン26%、ナイロン11%、ポリウレタン3%/フリル部分:ポリエステル100%サイズサイズ着丈バスト肩幅前下がり裾幅F54.5cm71cm28cm6.8cm33.5cm定価9900円
http://narcologia.ru/goods/ambassador490206.html
http://narcologia.ru/goods/stair848200.html
http://narcologia.ru/goods/moisture123569.html
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