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商品詳細
1度着用しましたがあまり似合わなかったので出品します。素人保管になりますので神経質な方はお引き取りください。【Fabric】伸縮性のある柔らかなニット素材を使用しました。優しい印象を与えるオフホワイト、シックな雰囲気のブラックの2色展開でお届けします。ORGANICコットンを含むサステナブルな素材を使用しています。透け感;なし裏地;なし伸縮性;なし光沢感;なし生地の厚さ;普通素材本体:綿60%、レーヨン26%、ナイロン11%、ポリウレタン3%/フリル部分:ポリエステル100%サイズサイズ着丈バスト肩幅前下がり裾幅F54.5cm71cm28cm6.8cm33.5cm定価9900円
http://narcologia.ru/goods/ambassador490206.html
http://narcologia.ru/goods/stair848200.html
http://narcologia.ru/goods/moisture123569.html
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SNIDEL ダブルフリルバイカラーニットプルオーバー オフホワイト
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ダブルフリルバイカラーニットプルオーバー
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Sustainableダブルフリルバイカラーニットプルオーバー ブラック
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