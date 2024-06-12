NARACAMICIE ボウタイ ブラウス リボン シャツ

★サクラ様専用とさせていただきます★ナラカミーチェのボウタイブラウスです。ボリュームのあるボウタイはカッコ良く、更にキチンと小慣れ感UP♪サイズ0ですが、スタイルがゆったりめなので、Mに近いSくらいの印象です。カラー···ブルー✖️ホワイト ストライプサイズ…0商品番号【4】続けてナラカミーチェのブラウス出品します。まとめてご購入いただければ、大幅お値引きさせて頂きますので、コメントくださいませ(*´꒳`*)他サイトにも出品予定です。お買い上げお早めにお願い致します。



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