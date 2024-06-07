エトロとても素敵なハンドバッグ

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ご注意こちら保管期間が長いため上部に少しホコリが被っておりますが新品未使用です衛生面気になる方はご遠慮くださいエトロらしいとても上品な鞄です一目惚れで購入致しましたが結局一度も使わずずっと保管しておりましたどなたか素敵な方にお譲りしたいと思います今では絶対手に入りませんお早めに