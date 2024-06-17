genten ゲンテン　マルチカットワーク　ワンショルダーバッグ

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商品詳細
ハンドバッグとしても、肩からかけても使っていただけると思います。サイズ W33cmH18cmD7cmこちらのサイトで購入しましたが、使うのがもったいなくて使用せずに保管していました。表面に水じみありますが、使用を重ねていくうちに、色目も落ち着いて気にならなくなるのではと思います。内側に少し茶色いシミがあります。写真でご確認ください。ファスナーの開閉は、問題ございません。バッグの大きさの目安に、写真を追加しました。3枚目の写真です。どうぞ参考になさってください。
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