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【新品未使用】ヴィヴィアンウエストウッド　長財布　ネイビー　人気色☆
商品番号 F34739025392
商品名

【新品未使用】ヴィヴィアンウエストウッド　長財布　ネイビー　人気色☆
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 10,395 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VivienneWestwood(ヴィヴィアン・ウエストウッド)の長財布の出品です◎手書き風のロゴがアクセントで高見えします。レザー素材なので高級感のある仕上がりで、お金やカードが見やすく、整理整頓がしやすいラウンドファスナータイプとなっております！自分買いはもちろん、プレゼントにも人気のアイテムです！-------------以下商品説明-------------ブランド名:ヴィヴィアンウエストウッドVivienneWestwood商品番号:vw-51050022-melih-navy-orange-k402-0084カラー(柄):・本体/ネイビー+オレンジ・内側/オレンジ系・金具/シルバー素　材:牛革サイズ(約):・本体/W19.5×H10.5×D2.5cm重　量(約):230g機　能:・開閉/ラウンドファスナー式・内側/ポケット×2，ファスナー小銭入れ×1，カードポケット×12，札入れ×3製造国:イタリア素材···本革
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