【新品未使用】ヴィヴィアンウエストウッド　長財布　ネイビー　人気色☆

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VivienneWestwood(ヴィヴィアン・ウエストウッド)の長財布の出品です◎手書き風のロゴがアクセントで高見えします。レザー素材なので高級感のある仕上がりで、お金やカードが見やすく、整理整頓がしやすいラウンドファスナータイプとなっております！自分買いはもちろん、プレゼントにも人気のアイテムです！-------------以下商品説明-------------ブランド名:ヴィヴィアンウエストウッドVivienneWestwood商品番号:vw-51050022-melih-navy-orange-k402-0084カラー(柄):・本体/ネイビー+オレンジ・内側/オレンジ系・金具/シルバー素 材:牛革サイズ(約):・本体/W19.5×H10.5×D2.5cm重 量(約):230g機 能:・開閉/ラウンドファスナー式・内側/ポケット×2，ファスナー小銭入れ×1，カードポケット×12，札入れ×3製造国:イタリア素材···本革