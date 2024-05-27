Mila Owen パッチポケット金ボタンショートツイードジャケット

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ご覧いただき、ありがとうございます！こちらは、MilaOwenのパッチポケット金ボタンショートツイードジャケットとなります。お色はBLUEとなります！(^^)とても可愛いデザインに惹かれて、店舗にて購入いたしましたが、自身には着こなせず、泣く泣く出品いたします。タグ付きです◎サイズ1◎------△注意点------------------------------※写真の色等は写り具合などで多少の違いはあるかもしれませんがご了承ください。※保管上、または梱包でのシワはご容赦ください。※落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上での購入をお願いいたします。※発送につきましては、匿名配送なメルカリ便で発送いたします。※梱包については、出来るだけお安くお届けしたいため、畳んで梱包いたしますので、何卒ご了承お願いいたします。※質問等がございましたら、お気軽にコメント下さいませ(^^)#MilaOwen#ミラーオーウェン