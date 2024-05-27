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HERMES エルメス スカーフ カレ 90 馬車 黒白 (美品)
商品番号 F65885658116
商品名

HERMES エルメス スカーフ カレ 90 馬車 黒白 (美品)
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 5,940 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(º∀º)☆HERMESエルメスシルクスカーフカレ90LESVOITURESATRANSFORMATION(折りたたみ式幌の馬車)☆シルク100%、傷や汚れも見当たらず美品です♪「サイズ」縦約88cm横約86cm#HERMES#エルメス#エルメススカーフ#エルメスカレ#カレ90#エルメスヴィンテージ#大判スカーフ
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